Глава государства подписал указ от 5 ноября 2026 года "О некоторых вопросах Архива Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Реорганизовать республиканское государственное учреждение "Архив Президента Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Президентский центр Республики Казахстан".

Документом штатная численность Архива расширена со 168 до 293 единиц.

В положении установлено:

"Архив Президента Республики Казахстан" (учреждение) является некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица, созданной в организационно-правовой форме государственного учреждения и осуществляющей архивную, библиотечную, музейную, научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность в пределах, установленных законодательством РК.

Предметом деятельности учреждения являются:

обеспечение сохранности, учет, систематизация и использование документов Национального архивного фонда РК и других архивных документов, а также библиотечных изданий и музейных предметов, находящихся в учреждении;

комплектование учреждения документами, образовавшимися и образующимися в результате деятельности президента, вице-президента, Администрации президента, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, подведомственных им организаций, государственных учреждений при президенте, а также иных государственных органов, организаций и лиц, документы которых подлежат передаче в учреждение;

формирование, сохранение, изучение и использование личного архива, личной библиотеки и музейного собрания президента, а также личных архивов, личных библиотек и музейных собраний экс-президентов на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством РК;

научно-исследовательская и методическая работа по профилю деятельности учреждения;

информационно-аналитическое сопровождение деятельности уполномоченного органа в пределах компетенции учреждения.

Целями деятельности учреждения являются:

сохранение и пополнение историко-культурного наследия, находящегося в учреждении;

архивное и информационное обеспечение деятельности государственных органов и организаций в пределах компетенции учреждения;

обеспечение реализации прав физических и юридических лиц на получение архивной информации, библиотечное обслуживание и ознакомление с музейными предметами;

научное изучение и распространение знаний об истории Казахстана, развитии его государственности, системы государственного управления и института президентства.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

комплектование документами Национального архивного фонда РК (управленческая, личного происхождения, аудиовизуальная, научно-техническая и иная документация) и другими архивными документами на различных носителях информации;

комплектование учреждения библиотечными изданиями и музейными предметами;

прием на государственное хранение документов Национального архивного фонда и документов по личному составу ликвидированных организаций – источников комплектования учреждения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РК;

приобретение и прием на хранение архивных документов, библиотечных изданий и музейных предметов от физических лиц и негосударственных юридических лиц на основании договоров, наследования, вступивших в законную силу судебных актов и по иным основаниям;

комплектование, учет, систематизация, обеспечение сохранности, изучение и использование личных архивов, личных библиотек и музейных собраний президента и экс-президентов РК с соблюдением правового режима и условий передачи соответствующих материалов;

формирование и внесение начальнику канцелярии президента на утверждение списка организаций – источников комплектования учреждения по согласованию с уполномоченным органом в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления;

формирование списка потенциальных источников комплектования учреждения;

утверждение по согласованию с общим отделом Администрации президента и Управлением делами президента порядка приема-передачи материалов личной библиотеки и предметов музейного собрания президента на основе законодательства РК;

утверждение по согласованию с Общим отделом критериев отбора архивных документов, библиотечных изданий и музейных предметов, находящихся в собственности физических лиц, негосударственных юридических лиц, для приема на хранение в учреждение;

постоянное хранение и государственный учет документов Национального архивного фонда, а также хранение и учет других архивных документов в течение сроков и на условиях, определяемых законодательством РК и документами об их передаче;

учет, систематизация и хранение библиотечных изданий и музейных предметов учреждения;

создание рациональной системы хранения и условий, соответствующих установленным требованиям и обеспечивающих сохранность архивных документов, библиотечных изданий и музейных предметов, а также их защиту от разрушения, порчи и хищения, включая проведение профилактических, консервационных и реставрационных работ;

утверждение по согласованию с Общим отделом порядка передачи во временное пользование материалов личных библиотек и предметов музейных собраний президента и экс-президентов с учетом законодательства РК и прав собственников;

проведение проверок наличия и состояния архивных документов, инвентаризации библиотечных изданий и музейных предметов в учреждении;

выявление, отбор документов для создания Государственного страхового фонда копий документов и фонда пользования архивных документов, организация их хранения и учета;

выявление архивных фондов, коллекций, их частей для отнесения к объектам историко-культурного наследия РК и включения в списки памятников истории и культуры;

перевод архивных документов в электронную форму, формирование и ведение цифрового архива учреждения, создание, учет, хранение и использование электронных архивных документов, цифровых изображений музейных предметов, обеспечение их целостности, сохранности и доступности;

ведение баз данных о составе и содержании фондов учреждения, создание и развитие научно-справочного аппарата, информационно-поисковых систем и цифровых ресурсов, применение технологий искусственного интеллекта для поиска, описания и обработки информации по профилю деятельности учреждения с соблюдением законодательства РК;

выдача архивных справок о приеме на государственное хранение документов Национального архивного фонда и документов по личному составу;

прием на государственное хранение обязательного экземпляра аудиовизуальных документов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РК;

координация деятельности служб документационного обеспечения управления и ведомственных архивов организаций – источников комплектования учреждения, разработка и совместное утверждение ежегодных планов мероприятий по вопросам документирования и ведомственного хранения;

обследование состояния документирования и работы ведомственных архивов организаций – источников комплектования учреждения, оказание им методической и практической помощи, ежегодная оценка деятельности ведомственных архивов государственных органов – источников комплектования учреждения согласно методике, утвержденной приказом директора учреждения;

паспортизация ведомственных архивов организаций – источников комплектования учреждения;

утверждение результатов отбора документов организаций – источников комплектования учреждения на постоянное государственное хранение;

согласование номенклатур дел и отраслевых (ведомственных) перечней документов, образующихся в деятельности организаций – источников комплектования учреждения;

участие в разработке и совершенствовании нормативных правовых актов, нормативных и методических документов, документов по стандартизации согласно профилю деятельности учреждения, а также подготовка предложений по вопросам развития архивного, библиотечного и музейного дела;

ведение научно-исследовательской и научно-методической работы по профилю деятельности учреждения, включая разработку, издание, распространение, экспертизу соответствующей научно-исследовательской, научно-методической, экспертно-аналитической и публицистической литературы, в том числе монографий, каталогов, путеводителей, справочников, альбомов, участие в исследованиях по истории Казахстана;

проведение научно-поисковой работы по выявлению и сбору в РК и за рубежом архивных документов, в том числе их копий на правах подлинников, библиотечных изданий, музейных предметов и цифровых материалов по истории Казахстана, институту президентства, деятельности президента и экс-президентов РК, их приобретение, безвозмездный прием и передача на хранение;

организация использования архивных документов и музейных предметов, включая изучение общественных потребностей в ретроспективной документной информации, использование документов в средствах массовой информации, издание документальных сборников, экспозиционно-выставочную деятельность, в том числе с применением современных цифровых и мультимедийных технологий;

исполнение тематических запросов и запросов социально-правового характера;

предоставление пользователям доступа к архивным документам и научно-справочному аппарату, библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание, обеспечение ознакомления с музейными предметами;

организация научно-практических конференций, круглых столов, лекций, выставок, экскурсий, культурно-просветительских и иных мероприятий и проектов по профилю деятельности учреждения;

организация информационно-имиджевой и культурно-массовой работы по освещению и популяризации документально-материальной базы истории Казахстана и института президентства;

информационно-аналитическая работа с документами учреждения;

подготовка информационно-имиджевых и аналитических материалов по поручению уполномоченного органа в пределах компетенции учреждения;

участие в реализации государственных научных программ, проектов, а также в деятельности по соисканию грантов;

проведение семинаров, участие в подготовке и повышении квалификации работников архивов, библиотек и музеев, а также служб документационного обеспечения управления организаций – источников комплектования учреждения; осуществление видов образовательной деятельности, подлежащих разрешительному или уведомительному регулированию;

взаимодействие с учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями по вопросам подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров, дуального образования в сфере документационного обеспечения управления, архивного, библиотечного и музейного дела;

организация работы по рассекречиванию документов и их рассекречивание в пределах полномочий, предоставленных в соответствии с законом "О государственных секретах", а также обеспечение режима секретности и защиты сведений, составляющих государственную и служебную тайну;

реализация товаров, работ и услуг на платной основе исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законами РК и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

осуществление мер по противодействию коррупции в пределах компетенции учреждения;

утверждение и реализация стратегических и текущих планов работы учреждения, а также программ цифровой трансформации его деятельности, включая внутренние процессы;

утверждение мобилизационного плана согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

утверждение положений о мероприятиях, проводимых учреждением, в пределах его компетенции.

Как и ранее, общее управление учреждением осуществляет уполномоченный орган. Директор назначается на должность и освобождается от должности президентом по представлению начальника канцелярии президента и согласованию с руководителем Администрации президента.

Указ введен в действие с 5 ноября.