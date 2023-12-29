Благоприятные метеоусловия прогнозируют во всех городах Казахстана 29 декабря

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", 29 декабря во всех городах Казахстана будут благоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что метель и шквальный ветер: непогода обрушилась север Казахстана, "КазАвтоЖол" сообщил о закрытии дорог.



