Эксперт о дефиците геологов: Профессия не сексуальная

Председатель Национальной геологической службы Ерлан Галиев в СЦК 12 декабря высказался о дефиците кадров в геологоразведке, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ерлана Галиева, сколько в среднем зарабатывают специалисты-геологи и сколько кадров не хватает в данной сфере.

"В основном многие наши кадры сейчас составляют представители старшего поколения. Было время, когда не хватало геологов. Но в этом году почти 3 тыс. студентов подготовили. Но даже сейчас ощущается дефицит кадров на фоне того, что разведка недр активизировалась", – сказал он.

Специалист рассказал, что делается многое для популяризации данной профессии. В том числе за счет выдачи грантов.

"Я прошу прощения за такой странный эвфемизм, но она (профессия геолога. – Прим. ред.) не сексуальная. То есть у людей, когда они слышат, например, IT-шник или крутой юрист, вызывает ассоциацию – у него есть деньги и достаток. У профессии геолог такой популярности, к сожалению, сейчас нет. Когда вам скажут геолог, вы, наверное, думаете, что это какой-нибудь непонятный (человек. – Прим. ред.) где-то в полях ходит, заросший, с гитарой и так далее. Но факт в том, что сейчас это профессия с хорошей зарплатой. Если человек действительно хорошо работает, он может хорошо зарабатывать. И он будет заниматься при этом действительно интересной работой – это наука", – добавил Ерлан Галиев.

Позже, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что опытный геолог может в месяц зарабатывать больше 1 млн тенге, а молодой геолог – не менее 300 тыс. тенге.

Сейчас говорят о важности наращивания геологоразведки. Так, депутат Едил Жанбыршин на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября заявил, что в ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане.

