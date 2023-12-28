Метель и шквальный ветер: непогода обрушилась север Казахстана, "КазАвтоЖол" сообщил о закрытии дорог
Всего по состоянию на 28 декабря в Казахстане ограничение движения действует на 26 участках автодорог республиканского значения в пяти областях:
Акмолинская область – 8 участков
- "Щучинск-Зеренда" км. 0-77, уч. г.Щучинск-с.Зеренда -77 км.
- "Кокшетау-Атбасар" км. 47-184, уч. п.Зеренда-г.Атбасар – 137 км.
- "Астана-Петропавловск" км.18-234, уч. г.Астана
- - г.Щучинск (Платный участок на обслуживании ТОО "КАЖсервис") – 216
- км.
- "Екатеринбург-Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской области – 61 км.
- "Екатеринбург-Алматы" км. 856-915, уч. гр.Северо-Казахстанской области - п.Жаксы – 59 км.
- "Кокшетау-Рузаевка" км. 0-61, уч. г.Кокшетау-гр.Северо-Казахстанской
- области – 61 км.
- "Кокшетау-Омск" км. 14-50, уч. г.Кокшетау-гр.Северо-Казахстанской
- области – 36 км.
- "Астана-Петропавловск" км. 304-341, уч. г.Кокшетау-гр.Северо-Казахстанской области – 37 км.
Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области)
Жетысуская область – 1 участок
- "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (дождь, понижение температуры)
Карагандинская область – 1 участок
- "Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426, уч.гр.Акмолинской области-ПВП Темиртау – 73 км.
Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта (дождь при минусовой температуре, гололед)
Костанайская область – 2 участка
- "Екатеринбург-Алматы" км. 683-729, уч. с.Сарыколь-гр.Северо-Казахстанской области – 46 км.
- "Мамлютка-Костанай" км. 180-250, уч. гр.Северо-Казахстанской области- с.Узынколь – 70 км.
Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области)
Северо-Казахстанская область – 14 участков
- "Екатеринбург-Алматы" км. 729-856, уч. гр.Костанайской области-гр.Акмолинской области. – 127 км.
- "Челябинск-Новосибирск" км. 465-655, уч. гр.РФ-гр.РФ. – 190 км.
- "Астана-Петропавловск" км. 341-473, уч. гр.Акмолинской области-с.Бесколь. – 154 км.
- "Петропавловск-Соколовка-гр.РФ" км 11-72 уч. г.Петропавловск-гр.РФ. – 61 км.
- "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ" км 50-280, уч. гр.Акмолинской области.-гр.РФ. – 230 км.
- "Жезказган-Петропавловск" км. 595-946, уч. гр.Акмолинской области-с.Бесколь. – 351 км.
- "Мамлютка-Костанай" км. 0-180, уч. г.Мамлютка-гр.Костанайской области. – 180 км.
- "Кокшетау-Рузаевка" км. 61-196, уч. гр.Акмолинской области-с.Рузаевка – 135 км.
- "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" км 0-24, уч.с.Саумауколь-Мемориальный комплекс. – 24 км.
- "Петерфельд-Архангельск-Новокаменка" км. 0-30, уч. с.Петерфельд-а/д А-16. – 30 км.
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км 0-228, уч. г.Булаево-с.Рощинское. – 228 км.
- "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" км 0-86, уч. с.Рощинское-с.Волошинка. – 86 км.
- "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" км 0-119, уч. с.Волошинка-с.Тимирязево. – 119 км.
- "Тимирязево-Сарыколь-граница области" км 0-31 уч. с.Тимирязево-граница области. – 31 км.
Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта (дождь, гололед, метель, ограничение видимости)
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 292 единиц техники.
Непогода также наблюдается в Актау, где из-за сильного ветра на городской набережной обрушилась новогодняя елка.
Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 29 декабря 2023 года. Подробнее читайте здесь.