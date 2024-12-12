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Общество

Погода на 13-15 декабря: Астана готовится к метелям, Алматы – к потеплению

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки в Астане, зима в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 15:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Если жителям Астаны стоит готовиться к метелям, то алматинцы могут насладиться потеплением: в городе прогнозируется повышение температуры до 5 градусов. В Шымкенте же и вовсе синоптики обещают 10°C тепла. О погодных сюрпризах рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Чего еще ожидать от погоды в декабре в трех крупнейших городах Казахстана, читайте ниже.

Астана

  • 13 декабря: переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег, поземок. Временами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 2-4 мороза.
  • 14 декабря: облачно, днем временами снег, метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.
  • 15 декабря: облачно, временами снег, метель. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью и днем 5-7 мороза.

Алматы

  • 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 11-13 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 14 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 15 декабря: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.

Шымкент

  • 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.
  • 14 декабря: переменная облачность, днем дождь. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.
  • 15 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза, днем с дальнейшим понижением.

Ранее метеорологи рассказали, что к середине недели в Казахстане потеплеет. 12-14 декабря погоду большей части республики будет определять ложбина северного циклона.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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