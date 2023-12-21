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Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы коммунальные службы продолжают уборку снега. Как это происходит – в материале Zakon.kz.

В городском акимате уточнили, что 20 декабря с 14:00 до 19:00 в южной столице выпало 4 мм мокрого снега.

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для обеспечения комфортного передвижения по городу коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы. Районные акиматы осуществляют контроль за ходом снегоуборочных работ.

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Произведена обработка жидким противогололедным реагентом основных улиц. В период снегопада в верхней части города, на спусках, съездах транспортных развязок посредством 118 пескоразбрасывателей произведена посыпка противогололедных материалов (ПГМ). Использовано 624 тонны ПГМ.

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С помощью 130 единиц малогабаритной спецтехники производилась уборка тротуаров.

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период было задействовано 437 единиц, в том числе 160 единиц на уборку тротуаров, 312 дорожных рабочих. Вывезено 4680 кубометров снега.

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 8:00 21 декабря на уборку снега выехала 341 единица техники, 1038 дорожных рабочих. Общая площадь очищаемой территории составляет 25 млн кв. метров, в том числе 2698 км улиц, 1304 км тротуаров, 1167 км арыков и 3339 дворовых территорий.

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж

Фото: пресс-служба акимата Алматы

График работы улично-дорожной сети – круглосуточный:

  • дневная смена – с 8:00 до 18:00,
  • ночная смена – с 18:00 до 8:00.

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По прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха в Алматы 21 декабря днем 0…+2°C, без осадков. Подробнее о погоде в южной столице можете узнать по ссылке.

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