Сколько снега вывезли коммунальщики со столичных улиц

Коммунальные службы Астаны работали этой ночью, не покладая рук. На ночную смену с 18.00 часов на улицы вышли свыше 1000 единиц спецтехники и порядка 300 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в столичном акимате городские службы делают все для удобного передвижения горожан. Они перешли на усиленный круглосуточный режим работы и сегодня им скорее всего снова придется потрудиться, так как в столице 31 декабря ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с порывами до 20 м/с, временами до 28 м/с.

В акимате также сообщили, что всего с начала зимнего периода было вывезено около 800 тыс. кубометров снега, что составляет порядка 60 тыс. грузовиков.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Просим жителей и гостей столицы быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок", - обратились с астанчанам коммунальщики.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Ранее 29 декабря мы писали как коммунальные службы Астаны убирают снег с дорог и оживленных улиц, чтобы не было заторов. Задействовано было свыше 1000 единиц спецтехники и порядка 700 дорожных рабочих