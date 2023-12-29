500 новых автобусов выйдут на самые загруженные маршруты в Алматы

Коммунальный автопарк Алматы получил 500 новых автобусов на газе, которые закупили в этом году. Сейчас завершаются процедуры по их оформлению и подготовке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 29 декабря, новые газовые автобусы закупили по поручению Ерболата Досаева. Летом на маршруты вышли еще 100 новых автобусов.

Автобусы будут выводить на самые загруженные и популярные маршруты. В январе 2024 года планируют усилить маршруты №63, №28, №14, №92, №120, №120а, №79, №50 и другие.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Также троллейбусный парк закупил 100 троллейбусов, которые уже курсируют на линии. Кроме того, частные перевозчики на постоянной основе закупают новые подвижные единицы, в текущем году обновили подвижной состав на 550 автобусов. Таким образом, к концу 2023 года доля общественного транспорта на экологичном виде топлива составила 53%", – сообщили в пресс-службе акимата.

С начала 2023 года в Алматы организовали 22 новых маршрута, на которых задействовали 205 автобусов, и обновили подвижной состав на 24 маршрутах за счет 364 автобусов. Среднесуточный пассажиропоток, по данным акимата, вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что новые автобусы запустят на семи маршрутах в Турксибском районе Алматы.