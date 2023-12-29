МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанским родителям

МВД Казахстана опубликовало обращение ко всем жителям страны, у которых есть дети, в связи с началом зимних каникул, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 29 декабря, Министерство внутренних дел обратилось с предупреждением ко всем жителям страны, у которых есть несовершеннолетние дети. В ведомстве отметили, что с наступлением зимних каникул родителям стоит обратить особое внимание на поведение школьников.

"Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, самую благополучную семью. В текущем году уже более 40 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное", – подчеркнул заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Полиция Казахстана рекомендует родителям:

знать, с кем общаются дети;

контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются;

обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростков.

"Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Опасение должен вызвать расход денег, или, наоборот, их большое количество. Потому что, кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком". Бахытжан Амирханов

В МВД перечислили подозрительные моменты в поведении ребенка, которые должны обязательно привлечь внимание родителей. Стоит беспокоиться, если у подростка:

изменился круг общения;

появились новые непонятные слова при общении или в переписке с друзьями;

в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах;

появились записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр;

нашлись свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами.

В полиции напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте – с 14 лет.

Ранее сообщалось, что в 2023 году несовершеннолетние жители Казахстана стали чаще совершать преступления, связанные с распространением наркотиков.