МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанцам
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 марта 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила видеообращение для граждан в преддверии республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.
Обращаясь ко всем казахстанцам, начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев напомнил, что референдум по новой Конституции пройдет 15 марта.
"В такие важные для страны дни в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные вбросы, цель которых – дезинформировать и ввести в заблуждение общество. Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение. Хотим подчеркнуть, что распространение заведомо ложной информации – это нарушение закона. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность", – заявил он.
Спикер отметил, что МВД призывает граждан не нарушать законодательство и соблюдать информационную гигиену.
"Не доверяйте непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники. Если вы увидели подозрительную информацию – не пересылайте ее дальше. Именно так чаще всего распространяются фейки".Шынгыс Алекешев
Министерство внутренних дел, как подчеркнул представитель ведомства, обеспечивает общественный порядок и безопасность в период проведения референдума.
"Все попытки дестабилизации и распространения ложных сведений будут оперативно выявляться и получать правовую оценку. Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации".Шынгыс Алекешев
12 марта 2026 года Центр по борьбе с дезинформацией предупредил казахстанцев об активизации мошенников перед референдумом.
Республиканский референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта 2026 года.
