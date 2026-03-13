#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Общество

МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанцам

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:57 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 марта 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила видеообращение для граждан в преддверии республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь ко всем казахстанцам, начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев напомнил, что референдум по новой Конституции пройдет 15 марта.

"В такие важные для страны дни в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные вбросы, цель которых – дезинформировать и ввести в заблуждение общество. Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение. Хотим подчеркнуть, что распространение заведомо ложной информации – это нарушение закона. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность", – заявил он.

Спикер отметил, что МВД призывает граждан не нарушать законодательство и соблюдать информационную гигиену.

"Не доверяйте непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники. Если вы увидели подозрительную информацию – не пересылайте ее дальше. Именно так чаще всего распространяются фейки".Шынгыс Алекешев

Министерство внутренних дел, как подчеркнул представитель ведомства, обеспечивает общественный порядок и безопасность в период проведения референдума.

"Все попытки дестабилизации и распространения ложных сведений будут оперативно выявляться и получать правовую оценку. Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации".Шынгыс Алекешев

12 марта 2026 года Центр по борьбе с дезинформацией предупредил казахстанцев об активизации мошенников перед референдумом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:57
Слухи о заранее разносимых бюллетенях на референдум прокомментировал глава ЦИК

Республиканский референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"С 1 апреля – полное отключение": КГД напомнил предпринимателям о переходе ККМ на новый протокол
12:42, Сегодня
"С 1 апреля – полное отключение": КГД напомнил предпринимателям о переходе ККМ на новый протокол
Код из SMS – никому: МВД предупреждает казахстанцев
11:41, 03 сентября 2025
Код из SMS – никому: МВД предупреждает казахстанцев
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
18:21, 12 января 2026
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: