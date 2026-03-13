МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанцам

Сегодня, 13 марта 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила видеообращение для граждан в преддверии республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь ко всем казахстанцам, начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев напомнил, что референдум по новой Конституции пройдет 15 марта.

"В такие важные для страны дни в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные вбросы, цель которых – дезинформировать и ввести в заблуждение общество. Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение. Хотим подчеркнуть, что распространение заведомо ложной информации – это нарушение закона. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность", – заявил он.

Спикер отметил, что МВД призывает граждан не нарушать законодательство и соблюдать информационную гигиену.

"Не доверяйте непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники. Если вы увидели подозрительную информацию – не пересылайте ее дальше. Именно так чаще всего распространяются фейки". Шынгыс Алекешев

Министерство внутренних дел, как подчеркнул представитель ведомства, обеспечивает общественный порядок и безопасность в период проведения референдума.

"Все попытки дестабилизации и распространения ложных сведений будут оперативно выявляться и получать правовую оценку. Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации". Шынгыс Алекешев

12 марта 2026 года Центр по борьбе с дезинформацией предупредил казахстанцев об активизации мошенников перед референдумом.

Материал по теме Слухи о заранее разносимых бюллетенях на референдум прокомментировал глава ЦИК

Республиканский референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта 2026 года.