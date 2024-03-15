В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы
В Акмолинской области закрыта для грузового и общественного автотранспорта трасса Екатеринбург – Алматы – ПВП Жибек жолы – гр. Карагандинской области.
В регионе снег, низовая метель, ограничение видимости, ветер, гололед.
В Карагандинской области для грузового и общественного автотранспорта закрыты четыре автодороги:
- Кызылорда – Павлодар – г. Караганда – гр. Павлодарской области.
- Екатеринбург – Алматы – гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау.
- Караганда – Аягоз – Бугаз – г. Караганда – г. Каркаралы.
- Кызылорда – Павлодар – гр. Улытауской области – п. Топар.
В регионе снег, низовая метель, ограничение видимости, ветер, гололед.
В Павлодарской области для грузового и общественного автотранспорта закрыта трасса Кызылорда – Павлодар – гр. Карагандинской области – п. Шидерты.
В Улытауской области для грузового и общественного автотранспорта закрыта трасса Кызылорда – Павлодар – п. Атасу – гр. Карагандинской области.
"К текущему часу на автодорогах республиканского значения задействовано 611 единиц техники и 1250 человек"."КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях страны на 16 марта объявлено штормовое предупреждение.