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В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 20:38 Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 20:00 15 марта в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на семи автодорогах республиканского значения в четырех областях, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области закрыта для грузового и общественного автотранспорта трасса Екатеринбург – Алматы – ПВП Жибек жолы – гр. Карагандинской области.

В регионе снег, низовая метель, ограничение видимости, ветер, гололед.

В Карагандинской области для грузового и общественного автотранспорта закрыты четыре автодороги:

  • Кызылорда – Павлодар – г. Караганда – гр. Павлодарской области.
  • Екатеринбург – Алматы – гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау.
  • Караганда – Аягоз – Бугаз – г. Караганда – г. Каркаралы.
  • Кызылорда – Павлодар – гр. Улытауской области – п. Топар.

В регионе снег, низовая метель, ограничение видимости, ветер, гололед.

В Павлодарской области для грузового и общественного автотранспорта закрыта трасса Кызылорда – Павлодар – гр. Карагандинской области – п. Шидерты.

В Улытауской области для грузового и общественного автотранспорта закрыта трасса Кызылорда – Павлодар – п. Атасу – гр. Карагандинской области.

"К текущему часу на автодорогах республиканского значения задействовано 611 единиц техники и 1250 человек"."КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях страны на 16 марта объявлено штормовое предупреждение.

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