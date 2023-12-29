Где запустят салют на Новый год в Астане

Стало известно, где запустят новогодний салют в Астане и какие праздничные мероприятия пройдут в столице в ночь на 1 января, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны 29 декабря, новогодний салют в Астане проведут за счет спонсорских средств. До салюта ровно в полночь исполнят гимн Казахстана.





"После будут запущены фейерверки с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации прозвучат порядка тысячи выстрелов", – сообщили в акимате.

Также в новогоднюю ночь в трех локациях пройдут праздничные мероприятия. 31 декабря с 21:00 до 2:00 на городской площади столицы, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО состоятся новогодние праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.

Новогодние мероприятия также проведут в жилых массивах Астаны.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, сколько средств направили на новогоднее украшение столицы.