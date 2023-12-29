Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Где запустят салют на Новый год в Астане

Где запустят новогодний салют в Астане Фото: Zakon.kz
Стало известно, где запустят новогодний салют в Астане и какие праздничные мероприятия пройдут в столице в ночь на 1 января, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны 29 декабря, новогодний салют в Астане проведут за счет спонсорских средств. До салюта ровно в полночь исполнят гимн Казахстана.


"После будут запущены фейерверки с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации прозвучат порядка тысячи выстрелов", – сообщили в акимате.

Также в новогоднюю ночь в трех локациях пройдут праздничные мероприятия. 31 декабря с 21:00 до 2:00 на городской площади столицы, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО состоятся новогодние праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.

Новогодние мероприятия также проведут в жилых массивах Астаны.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, сколько средств направили на новогоднее украшение столицы.

Никита Дробны
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Самолет Qazaq Air вернулся в аэропорт Астаны, не долетев до Костаная
Самолет Qazaq Air вернулся в аэропорт Астаны, не долетев до Костаная
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: