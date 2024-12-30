Где запустят салют на Новый год в Астане
Согласно данным акимата, фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау".
На каждой локации будет произведено порядка 2,5 тыс. выстрелов.
Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.
31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.
Новогодняя дневная праздничная программа также состоится на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, в Центральном парке, парке "Ататюрк", ЖМ "Промышленный" и в парке "Коктал".
Алматинцев также ждет грандиозный салют на Новый год. Где его можно будет посмотреть, читайте по этой ссылке.