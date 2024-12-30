Где запустят салют на Новый год в Астане

В Астане 31 декабря 2024 года в 00:00 запустят праздничный новогодний салют, организованный за счет спонсорских средств. Также в столице пройдут концерты, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным акимата, фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау".

На каждой локации будет произведено порядка 2,5 тыс. выстрелов.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

Новогодняя дневная праздничная программа также состоится на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, в Центральном парке, парке "Ататюрк", ЖМ "Промышленный" и в парке "Коктал".

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Алматинцев также ждет грандиозный салют на Новый год. Где его можно будет посмотреть, читайте по этой ссылке.