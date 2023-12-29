Токаев исполнил мечты маленьких казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев поздравил детей и отправил им подарки на Новый год в рамках акции "Ели желаний", сообщает Zakon.kz.

В сообщении Telegram-канала Акорды за 29 декабря 2023 года сказано, традиционно в канун Нового года во всех регионах Казахстана устанавливаются "Ели желаний", где каждый ребенок может оставить конверты со своими пожеланиями.

"В этом году в рамках акции на имя президента поступило большое количество писем со всех уголков страны, в том числе более 100 – от детей из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности, сирот", – говорится в официальном сообщении.

Дети делились своими мечтами иметь велосипед, домбру или компьютер, побывать в летнем лагере и даже посетить столицу и увидеть резиденцию президента Акорда.

"Отвечая на письма детей, Касым-Жомарт Токаев поздравил их с Новым годом и направил именные подарки. Глава государства призвал всех детей стремиться к знаниям, читать книги и заниматься спортом, беречь природу и творить добро!" – отмечено в публикации.

Ранее стало известно, что Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы, который открыли в столице в 2023 году.