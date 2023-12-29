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Скандально известную строительную компанию заставили заплатить сотрудникам 272 млн тенге

Скандально известную строительную компанию заставили заплатить сотрудникам 272 млн тенге Фото: Zakon.kz / Максим Золотухин
Скандально известная компания ТОО "Әскери құрылыс Астана" выплатила сотрудникам долги по зарплате на сумму в 272 млн тенге, которые накапливались с 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры 29 декабря, ТОО "Әскери құрылыс Астана" с 2021 года задолжало 3839 сотрудникам 272 млн тенге заработной платы. Работники строительной компании долго пытались получить причитающиеся им деньги, но безуспешно.

После того, как решением проблемы занялась Главная военная прокуратура, более 300 млн тенге ТОО "Әскери құрылыс Астана" по договорам с другими поставщиками арестовали. Это позволило перенаправить деньги на погашение долгов перед сотрудниками компании. Арестованные деньги пошли на выплату зарплаты работникам организации за несколько лет, сейчас долг полностью погашен. Вдобавок экс-сотрудники ТОО получили компенсации по случаю потери работы на 131 млн тенге.

"На сегодняшний день задолженности по заработной плате в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях не имеется", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ТОО "Әскери құрылыс Астана" уже попало в крупный коррупционный скандал. В июле 2023 года Антикор завершил расследование в отношении членов ОПГ, которой руководил бывший президент АО "Әскери құрылыс" Тажиденов. Фигурантов дела подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, сумма ущерба составила 596 млн тенге. В деле фигурировал в том числе филиал АО в Астане.

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