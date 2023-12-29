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Сильный ветер, метель и туман ожидаются в Астане и 15 областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Астане и 15 областях страны на 30 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. В горных районах области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, ночью временами 23-28 м/с.

На большей части Улытауской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, в центре, на севере области 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в центре, горных и предгорных районах области – туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, в горных районах области 15- 20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром в Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере, востоке области ожидается гололед. г. Уральск: 30 декабря ожидаются туман, гололед.

На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее ночью ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью на большей части области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке, днем на большей части Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области – туман, гололед. Ветер юго-восточный, на северо-востоке, в центре области 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 18-23, временами 28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области – туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на востоке, в центре, горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматы ночью и утром сохраняется туман. В Конаеве ночью ветер юго-западный, западный, временами 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды.

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Елена Беляева
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