В восьми областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

Фото: pixabay

В Казахстане введено ограничение движения транспорта, которое действует на 43 участках автодорог республиканского значения в 8 областях, сообщает Zakon.kz.

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