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В восьми областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

предупреждение Фото: pixabay
В Казахстане введено ограничение движения транспорта, которое действует на 43 участках автодорог республиканского значения в 8 областях, сообщает Zakon.kz.

Трассы закрыты в следующих областях:

  • Акмолинская область – 12 участков;
  • Жамбылская область – 1 участок;
  • Жетысуская область – 1 участок;
  • Карагандинская область – 5 участков;
  • Костанайская область – 7 участков;
  • Павлодарская область – 2 участка;
  • Северо-Казахстанская область – 13 участков;
  • Туркестанская область – 1 участок;
  • Улытауская область – 1 участок.
"Ограничение действует для всех видов автотранспорта (дождь с переходом в снег при минусовой температуре, гололед). На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 687 единиц техники"."КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области закрыли пять трасс.

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