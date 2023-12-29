В восьми областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды
Фото: pixabay
В Казахстане введено ограничение движения транспорта, которое действует на 43 участках автодорог республиканского значения в 8 областях, сообщает Zakon.kz.
Трассы закрыты в следующих областях:
- Акмолинская область – 12 участков;
- Жамбылская область – 1 участок;
- Жетысуская область – 1 участок;
- Карагандинская область – 5 участков;
- Костанайская область – 7 участков;
- Павлодарская область – 2 участка;
- Северо-Казахстанская область – 13 участков;
- Туркестанская область – 1 участок;
- Улытауская область – 1 участок.
"Ограничение действует для всех видов автотранспорта (дождь с переходом в снег при минусовой температуре, гололед). На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 687 единиц техники"."КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области закрыли пять трасс.
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