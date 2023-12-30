Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу и чемпион мира 2023 года Санжар Ташкенбай принял торжественную присягу на верность Родине, сообщает Zakon.kz.

В публикации на своей странице в Instagram Ташкенбай опубликовал фотографию с воинской части, на которой он принимает присягу.





На прошедшем в мае 2023 года чемпионате мира в Ташкенте казахстанский боксер стал победителем соревнований в весовой категории до 48 килограммов.

20-летний казахстанец также является победителем чемпионата Азии-2022, который состоялся в столице Иордании Аммане.