Поджигателя новогодней елки задержали в Таразе
Фото: freepik
В Таразе задержали человека, который поджег новогоднюю елку в городском парке, сообщает Zakon.kz.
Факт поджога елки зафиксирован полицией 31 декабря в 08:30 на территории парка.
Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС.
Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
Главная елка города Тараз установлена на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз".
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