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В Таразе восстановили сгоревшую новогоднюю елку

сгоревшую елку восстановили в Таразе Фото: Telegram/В Таразе все солнечно
В городском парке Тараза восстановили сгоревшую утром 31 декабря новогоднюю елку, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал "В Таразе всегда солнечно" в Telegram.

Также издание надеется, что новая елка станет "символом счастливой жизни с нового листа". 

Факт поджога елки зафиксирован полицией 31 декабря в 08:30 на территории парка. Позже стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге. 56-летний житель города дал признательные показания.

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Елена Беляева
Жамбылская область Тараз
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