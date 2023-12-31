В Таразе восстановили сгоревшую новогоднюю елку
Фото: Telegram/В Таразе все солнечно
В городском парке Тараза восстановили сгоревшую утром 31 декабря новогоднюю елку, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет портал "В Таразе всегда солнечно" в Telegram.
Также издание надеется, что новая елка станет "символом счастливой жизни с нового листа".
Факт поджога елки зафиксирован полицией 31 декабря в 08:30 на территории парка. Позже стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге. 56-летний житель города дал признательные показания.
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