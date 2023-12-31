В Таразе восстановили сгоревшую новогоднюю елку

В городском парке Тараза восстановили сгоревшую утром 31 декабря новогоднюю елку, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал "В Таразе всегда солнечно" в Telegram.

Также издание надеется, что новая елка станет "символом счастливой жизни с нового листа".

Факт поджога елки зафиксирован полицией 31 декабря в 08:30 на территории парка. Позже стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге. 56-летний житель города дал признательные показания.

