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31 декабря – день рождения казахстанской стали

первая казахстанская сталь Фото: Qarmet
31 декабря для каждого жителя г. Темиртау не просто канун Нового года. Город металлургов отмечает значимое событие – день рождения казахстанской стали.

Еще в 30-е годы прошлого столетия ученые К. Сатпаев, А. Сперанский и М. Русаков подали идею строительства предприятия с полным металлургическим циклом в Центральном Казахстане. Началось изучение месторождений железных руд. Великая Отечественная война внесла свои коррективы – фронту нужен был металл. В 1942 году Государственным Комитетом обороны принято решение о строительстве передельного завода вблизи Караганды, в поселке Самарканд.

архивное фото

Фото: Qarmet

В кратчайшие сроки, за 18 месяцев, свыше 3000 человек возвели здесь завод, ставший в последующем крупнейшим металлургическим предприятием Союза.

Именно здесь зародилась черная металлургия Казахстана. В 1945 году город получил имя Темиртау.

"В преддверии Нового года мы празднуем знаковое событие для нашей компании и отрасли в целом. В этот день в 1944 году Казахский металлургический завод дал первую сталь. История комбината наполнена важными вехами. Сейчас мы на пороге ее новой главы – возрождения славы Qarmet. В предстоящем году нас ждут новые свершения и позитивные изменения. Я поздравляю наших ветеранов труда, всех, кто занимается этим сложным, но почетным делом сегодня", – поздравил коллег акционер Qarmet Андрей Лаврентьев.
Андрей Лаврентьев

Фото: Qarmet

Не одно поколение сталеваров и прокатчиков воспитал комбинат. Из поколения в поколение передаются знания и опыт. Сегодня коллектив компании продолжает гордо нести звание металлурга.

"Для нас, металлургов, это праздник особенный. Мы горды тем, что именно на нашей земле был построен комбинат. Дело металлургов в Темиртау передается из поколения в поколение", – говорит старший горновой ДП-2 Санатхан Кокентай. – Я поздравлению всех коллег и жителей нашего города с наступающим Новым годом и Днем выпуска первой стали. Желаю всем долгих лет жизни и успехов в труде".

плавление металла

Фото: Qarmet

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