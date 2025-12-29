Приметы и традиции 31 декабря: как правильно проводить старый год
Все народные приметы на 31 декабря (в 2025 году эта дата выпадает на среду) знакомы многим еще с детства.
Как встретишь Новый год – так его и проведешь
Считается, что настроение в канун Нового года задает тон всему следующему году. Если встреча веселая и с близкими – год будет удачным, если ссоры и грусть – возможны трудности.
Чистота дома
Также верят: уборка перед 31 декабря привлекает благополучие и достаток, а грязь и беспорядок – проблемы и неприятности.
Денежные приметы
- Класть деньги на видное место или положить монетку под тарелку на праздничный стол – к богатству.
- Не отдавать долги и не занимать деньги в канун Нового года – чтобы финансы не "ушли" из семьи.
Продукты на столе
Считается, что чем богаче и разнообразнее стол, тем более успешным и сытым будет год. Особое внимание – икре, меду, фруктам и пирогам.
С кем встречаешь год
Если встречать Новый год с любимыми и близкими людьми – к счастью и гармонии. Если один или в плохой компании – к грусти и одиночеству.
Важны первые минуты года
Еще считается, что делаешь в первые минуты 1 января, влияет на предстоящий год: встреча с людьми, настроение, слова и даже то, что ешь.
