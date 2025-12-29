Приметы и традиции 31 декабря: как правильно проводить старый год

В народном календаре 31 декабря обычно называют "Старый Новый год накануне" или просто канун Нового года. Этот день не имел отдельного особого названия, но его считали переходным, важным для того, чтобы правильно подготовиться к Новому году, сообщает Zakon.kz.

Все народные приметы на 31 декабря (в 2025 году эта дата выпадает на среду) знакомы многим еще с детства.

Как встретишь Новый год – так его и проведешь

Считается, что настроение в канун Нового года задает тон всему следующему году. Если встреча веселая и с близкими – год будет удачным, если ссоры и грусть – возможны трудности.

Чистота дома

Также верят: уборка перед 31 декабря привлекает благополучие и достаток, а грязь и беспорядок – проблемы и неприятности.

Денежные приметы

Класть деньги на видное место или положить монетку под тарелку на праздничный стол – к богатству.

Не отдавать долги и не занимать деньги в канун Нового года – чтобы финансы не "ушли" из семьи.

Продукты на столе

Считается, что чем богаче и разнообразнее стол, тем более успешным и сытым будет год. Особое внимание – икре, меду, фруктам и пирогам.

С кем встречаешь год

Если встречать Новый год с любимыми и близкими людьми – к счастью и гармонии. Если один или в плохой компании – к грусти и одиночеству.

Важны первые минуты года

Еще считается, что делаешь в первые минуты 1 января, влияет на предстоящий год: встреча с людьми, настроение, слова и даже то, что ешь.

