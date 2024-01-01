Как выглядел Алматы во время запуска фейерверков

Сегодня, 1 января 2024 года, ровно в 00:00 жители и гости Алматы повсеместно запустили фейерверки, чтобы встретить Новый год. Как в этот момент выглядела южная столица – в материале Zakon.kz.

Таким образом Алматы выглядел издалека.

А вот так взрывались фейерверки. Автором этой красоты является видеограф Аяз Тулеев.

А такой красотой поделился фотограф Александр Кузнецов.

В комментариях некоторые остались недовольны тем, что фейерверки – это пустая трата денег, и что после них нечем дышать в мегаполисе:

"Миллиарды на воздух".

"Какой дым над городом. И так нечем дышать".

Но количество позитивных комментариев оказалось больше. Многие отметили, что запуск фейерверков был крутым. Они также поздравили алматинцев и казахстанцев в целом с наступившим Новым годом и пожелали друг другу счастья:

"Это было круто".

"С Новым годом, Казахстан".

"Люблю свой город! Красавица Алматы!"

"И все-таки Алматы остается столицей теплого и родного Казахстана!"

"Молодцы! Классно салютовали! Люди! С Новым годом вас! Вы – замечательные!"

"С Новым годом, с новым счастьем! Пусть этот год будет в тысячу раз лучше предыдущего!"

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Ранее сообщалось, что в Алматы сотни людей пришли ко Дворцу Республики, чтобы услышать бой курантов под открытым небом и встретить Новый год в массовом городском гулянии.