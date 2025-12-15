Запуск фейерверков в городе – обращение полиции Алматы

Полиция Алматы напомнила жителям и гостям города о требованиях к запуску фейерверков, сообщает Zakon.kz.

C 5 декабря 2025 года по 3 января 2026 года в два этапа в городе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Пиротехника". В рамках рейдов проверяют места продажи пиротехнической продукции, соблюдение правил хранения, перевозки и использования изделий, а также выявляют факты незаконной торговли и продажи несертифицированной пиротехники.

Как отметили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 декабря, по итогам 2024 года в рамках проведения аналогичных мероприятий в Алматы выявили 163 факта нарушений в сфере оборота пиротехнических изделий. Из незаконного оборота изъяли 1 706 коробок пиротехники. Нарушители привлекались к ответственности с конфискацией запрещенной продукции.

В полиции подчеркивают, что использование пиротехнических изделий без соответствующих разрешительных документов, а также запуск фейерверков в населенных пунктах является нарушением законодательства и влечет административную ответственность.

"Пиротехника при несоблюдении требований безопасности представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Мы призываем жителей города отказаться от несанкционированных фейерверков, использовать только сертифицированную продукцию и строго соблюдать установленные правила. Безопасность горожан – наш главный приоритет", – подчеркнул начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Полиция города призвала жителей и гостей соблюдать требования законодательства и правила общественной безопасности в праздничные дни.

Ранее сообщалось, что за незаконную торговлю пиротехникой предусмотрен штраф 25 МРП – 98 300 тенге.