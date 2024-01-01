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Праздничный салют в Астане: как это было

Праздничный салют в Астане: как это было Фото: gov.kz
В Астане в 00:00 1 января 2024 года запустили новогодний праздничный салют, который для удобства людей организовали в двух локациях города.

Запуск новогоднего салюта был проведен за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Праздничный салют в Астане: как это было

Фото: gov.kz

Увидеть фейрверки можно было в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау". Присутствующие на данных локациях смогли насладиться запуском 2 тыс. выстрелов.

Праздничный салют в Астане: как это было

Фото: gov.kz

Праздничный салют в Астане: как это было

Фото: gov.kz

Кроме новогоднего праздничного салюта, в трех точках города прошли праздничные концертные мероприятия "Жаңа жыл түні" с участием звезд казахстанской эстрады.

Праздничный салют в Астане: как это было

Фото: gov.kz

В концертной программе выступили: группа "Інжу", Думан Усаев, Кульаим Каирбаева, группа "ДиАрт", Алмас Кишкенбаев, Гайни Жумашева, Айсулу Жак, Джордан, Сәндібек Абуов, Ерасыл Бозаев, Auka, Бейбит Корган, Еркеш Хасенов, Али Окапов, Ayree, гр. "Килиманджаро",Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, Актоты Болшова, Махамбетәлі Әбділда, Диана Исмаил, Маржан Арапбаева, Кенжебек Жанәбілов, Qanay и другие.

Концерты были организованы до 2:00 по следующим адресам:

  • Городская площадь;
  • территория монумента "Қазақ елі";
  • площадка ЭКСПО.

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