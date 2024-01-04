Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в мегаполисах страны

В четверг, 4 января, синоптики обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе в трех мегаполисах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По сообщению специалистов, 4 января в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня, 4-6 января 2024 года.