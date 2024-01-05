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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Алматы

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики обещают в пятницу, 5 января, высокое содержание вредных примесей в воздухе над Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют специалисты в Алматы в пятницу, 5 января. Синоптики предупреждают о высокой вероятности загрязнения воздуха жителей и гостей мегаполиса.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики предупредили о штормовой опасности жителей 15 регионов страны. По данным Казгидромета, 5 января на большей части Казахстана ожидаются гололед, метель и сильный ветер.

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