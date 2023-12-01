В одном из мегаполисов прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В первый день зимы синоптики обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе Алматы, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, 1 декабря жителей и гостей южной столицы ожидают неблагоприятные метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. На 1 декабря в 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение. Читайте также Поддержка лиц с инвалидностью всегда в центре внимания главы государства В Казахстане 1 декабря водителей начнут штрафовать за летние шины

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