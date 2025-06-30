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Общество

Минздрав прокомментировал случаи заражения сибирской язвой в Акмолинской области

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах правительства 30 июня 2025 года заявила, что не планируется вводить карантин из-за случаев заражения сибирской язвой в Акмолинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она подтвердила факт заражения людей сибирской язвой в Акмолинской области, в Атбасарском районе.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся. Вопрос у нас на контроле. Состояние пациентов – средней тяжести. Соответствующее лечение проводится. Подключены соответствующие органы для расследования данных фактов. Карантина там не будет. Есть определенные условия для объявления карантина. По данному очагу работа ведется", – сообщила министр.

По словам Альназаровой, все зараженное мясо было полностью изъято и необходимая работа проводится министерствами здравоохранения и сельского хозяйства.

11 июня 2025 года в Акмолинской области открыли два учреждения здравоохранения – врачебную амбулаторию в селе Арнасай Аршалынского района и фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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