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В Минздраве объяснили случаи заражения сибирской язвой в двух областях Казахстана

В Минздраве объяснили случаи заражения сибирской язвой в двух областях Казахстана Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в правительстве 26 сентября сообщила, что по Казахстану есть 32 подтвержденных случая заражения сибирской язвой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили Ажар Гиният рассказать, какова сейчас в Казахстане ситуация с сибирской язвой.

"Сибирская язва – это особо опасная инфекция. За особо опасными инфекциями ведутся очень тщательный контроль и наблюдение. В этом году заболели сибирской язвой в двух областях – это Акмолинская область, и некоторые регионы Жамбылской области. Есть 32 подтвержденных случая, люди заразились от домашних животных, когда разделывали туши", – сообщила министр.

По ее словам, все пациенты сразу попали под наблюдение медицинских работников и лечатся в инфекционных стационарах.

"Тяжелые случаи были, но без летальных исходов. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Это зоонозная инфекция, она есть в природе. Чтобы животные не болели, их надо ежегодно вакцинировать. Все случаи зарегистрированы в частных домашних хозяйствах, их животные не были вакцинированы", – отметила глава Минздрава.

Ранее Ажар Гинит рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать возврата карантинных мер в Казахстане из-за коронавируса. 

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