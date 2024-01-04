Шокирующие кадры: женщина разнесла лифт в многоэтажке Астаны
Ранее в социальных сетях появилось видео, как женщина 1 января испортила новый лифт в ЖК. Чем астанчанке не угодил лифт – неизвестно. Жители дома обратились в полицию.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в многоэтажке по улице Жирентаева. Неизвестная зашла в лифт и стала его пинать, бить кулаками кабину, царапать и плевать на стены.
Полицейские установили личность женщины.
"Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Ее поместили в комнату временного задержания", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено административное производство по двум статьям КоАП РК: ч. 1 ст. 434-2 "Загрязнение мест общего пользования" (штраф 5 МРП) и ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство" (штраф 20 МРП или арест до 15 суток).
Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, кто в ответе за безопасность лифтов и почему жители должны платить за это из своего кармана.