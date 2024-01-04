Шокирующие кадры: женщина разнесла лифт в многоэтажке Астаны

В Астане женщина устроила погром в лифте в ЖК "Аурика", сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как женщина 1 января испортила новый лифт в ЖК. Чем астанчанке не угодил лифт – неизвестно. Жители дома обратились в полицию.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в многоэтажке по улице Жирентаева. Неизвестная зашла в лифт и стала его пинать, бить кулаками кабину, царапать и плевать на стены.

Полицейские установили личность женщины.

"Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Ее поместили в комнату временного задержания", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено административное производство по двум статьям КоАП РК: ч. 1 ст. 434-2 "Загрязнение мест общего пользования" (штраф 5 МРП) и ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство" (штраф 20 МРП или арест до 15 суток).

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, кто в ответе за безопасность лифтов и почему жители должны платить за это из своего кармана.