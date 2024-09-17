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Агрессивная женщина устроила погром на вокзале "Нурлы Жол" в Астане

Алматы-1, железнодорожный вокзал, железная дорога, ЖД вокзал, поезд, пассажиры, расписание поездов, КТЖ, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 20:46 Фото: Zakon.kz
В Астане на вокзале "Нурлы Жол" женщина устроила погром, сообщает Zakon.kz.

Этот инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. 

На кадрах видно, как женщина разбивает витрину в одной из торговых точек, скидывая товары на пол. Мужчина, который пытался вмешаться и остановить ее, был оттолкнут, после чего женщина начала ругаться с окружающими.


В завершение инцидента она неожиданно начала лаять на сотрудников заведения и затем покинула место происшествия вместе с другой женщиной.

Этот факт прокомментировали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

"По данному факту проводится проверка. В настоящее время личность женщины установлена. Ее действиям будет дана правовая оценка", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Житель Алматы напал на детей в лифте. 


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