Агрессивная женщина устроила погром на вокзале "Нурлы Жол" в Астане

В Астане на вокзале "Нурлы Жол" женщина устроила погром, сообщает Zakon.kz.

Этот инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.



На кадрах видно, как женщина разбивает витрину в одной из торговых точек, скидывая товары на пол. Мужчина, который пытался вмешаться и остановить ее, был оттолкнут, после чего женщина начала ругаться с окружающими.





В завершение инцидента она неожиданно начала лаять на сотрудников заведения и затем покинула место происшествия вместе с другой женщиной.

Этот факт прокомментировали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

"По данному факту проводится проверка. В настоящее время личность женщины установлена. Ее действиям будет дана правовая оценка", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Житель Алматы напал на детей в лифте.



