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Неустойчивый характер погоды обещают казахстанцам 5 января

Неустойчивый характер погоды обещают казахстанцам 5 января Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки (преимущественно снег).


"На западе, севере, востоке, в центре – метель. Лишь на юго-востоке страны погода преимущественно без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

По РК прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, ночью – снег, днем – небольшие осадки (преимущественно снег). Поземок, на дорогах гололедица. Ночью и утром – слабый туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С и днем +9+11°С.

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