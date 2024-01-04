Неустойчивый характер погоды обещают казахстанцам 5 января
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части страны с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки (преимущественно снег).
"На западе, севере, востоке, в центре – метель. Лишь на юго-востоке страны погода преимущественно без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".
По РК прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер.
В Астане – переменная облачность, ночью – снег, днем – небольшие осадки (преимущественно снег). Поземок, на дорогах гололедица. Ночью и утром – слабый туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С и днем +9+11°С.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript