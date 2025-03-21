Неустойчивый характер погоды обещают синоптики казахстанцам 22 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 22 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

"В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега", – сообщили в РГП "Казгидромет".

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине – гололед.

В Астане 22 марта переменная облачность, без осадков, гололед, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7 -9°, днем +1 +3°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +24+26°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14° и днем +23+25°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы.