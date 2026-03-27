Преследование и страх – 8 случаев сталкинга выявили в Туркестанской области

В Туркестанской области зафиксировано 8 случаев сталкинга. Жертвами преследования стали женщины, которые не стали молчать, а обратились за помощью в полицию, передает Zakon.kz.

Как пишет 27 марта 2026 года издание Otyrar.kz, шесть из восьми возбужденных уголовных дел уже направлены в суд. В полиции считают, что основная цель преследователя – установить полный контроль над жертвой, вызывать у нее страх и тревогу.

Чаще всего сталкинг проявляется через навязчивые сообщения, контроль в социальных сетях, возможно неожиданное появление рядом в оффлайне.

"Правоохранительные органы принимают комплексные меры по своевременному выявлению и пресечению фактов сталкинга, обеспечению безопасности граждан, а также привлечению виновных к ответственности", – говорит официальный представитель ДП Туркестанской области Гульнар Абдижаппарова.

Ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года высказался о наказании за сталкинг в Казахстане.