#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.53
555.44
5.92
Происшествия

Преследование и страх – 8 случаев сталкинга выявили в Туркестанской области

Мужчина и женщина на улице сталкинг, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 01:43 Фото: istockphoto
В Туркестанской области зафиксировано 8 случаев сталкинга. Жертвами преследования стали женщины, которые не стали молчать, а обратились за помощью в полицию, передает Zakon.kz.

Как пишет 27 марта 2026 года издание Otyrar.kz, шесть из восьми возбужденных уголовных дел уже направлены в суд. В полиции считают, что основная цель преследователя – установить полный контроль над жертвой, вызывать у нее страх и тревогу.

Чаще всего сталкинг проявляется через навязчивые сообщения, контроль в социальных сетях, возможно неожиданное появление рядом в оффлайне.

"Правоохранительные органы принимают комплексные меры по своевременному выявлению и пресечению фактов сталкинга, обеспечению безопасности граждан, а также привлечению виновных к ответственности", – говорит официальный представитель ДП Туркестанской области Гульнар Абдижаппарова.

Ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года высказался о наказании за сталкинг в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: