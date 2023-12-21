Казахстанцам станет дороже посещать нацпарк "Бурабай"

С 1 января 2024 года в Казахстане вводятся в действие новые ставки платы за пользование особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Это касается и парка "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

О новых ставках говорится в сообщении парка за 20 декабря 2023 года.

Ставки платы на 2024 год определяются из расчета:

с пешехода – 0,1 МРП (369 тенге);

за мотоцикл, мопед, квадроцикл – 0,2 МРП (738 тенге);

за легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);

за микроавтобусы вместимостью до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3 692 тенге);

за автобусы до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);

за автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).

Стоит отметить, что физические лица, постоянно проживающие в населенных пунктах и/или имеющие дачные участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, освобождены от уплаты за посещение особо охраняемых природных территорий.

"Жители иных населенных пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях. Даже те, кто проживает в граничащей с нацпарком охранной зоне". Пресс–служба ГНПП "Бурабай"

Кроме того, с 1 января 2024 года оплата с автомобильного транспорта физических/юридических лиц будет взиматься за каждый день пребывания на территории нацпарка.

В целях обеспечения прозрачности сбора платы за использование ООПТ, ведения детальной статистики по автоматическому учету потока автотранспортных средств, обеспечения быстрого и эффективного процесса пропуска в ГНПП "Бурабай" проведена работа по автоматизации 5 контрольно-пропускных пунктов.

Также специалисты просят заранее планировать свой маршрут и выезжать не только через КПП со стороны поселка Бурабай, но и другие пункты пропуска:

КПП №1 – въезд со стороны трассы Астана – Петропавловск.

КПП №2 – в поселке Бурабай.

КПП №3 – при въезде в Щучинско-Боровскую курортную зону через город Щучинск.

КПП №4 – при въезде на территорию ГНПП из города Щучинск по направлению учебно-оздоровительного центра "Балдаурен".

КПП №5 – на территории Приозерного лесничества вблизи озера Катарколь.

"Изменение тарифов проводится в целях приведения в соответствие со статьей 38 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях". Так как автотранспорт наносит больше вреда окружающей среде, чем человек (создает шум, загазованность воздуха, выделяет вредные химические вещества), плата за пользование ООПТ поступает в республиканский бюджет. В обязанность ГНПП входит только ее сбор". Пресс–служба ГНПП "Бурабай"

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В сентябре 2023 года сотрудники Национального парка "Бурабай" спасли осоеда. Осоед считается хищной птицей. Питается в основном крупными гусеницами, а также лягушками и ягодами. Осоеды любят портить осиные гнезда и поедать личинок, за что и получили свое название.