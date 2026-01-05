#Казахстан в сравнении
Общество

Новые тарифы на въезд в "Бурабай": сколько теперь платить за машину

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:39 Фото: pexels
Въезд в Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" стал дороже с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением к посетителям обратилась дирекция и опубликовала сообщение:

В 2026 году изменены тарифы на въезд автомобильного транспортного средства на территорию парка".

Как уточнили специалисты, корректировка тарифов произведена в связи с изменением размера месячного расчетного показателя (МРП).

К примеру, цена для легковых автомобилей увеличилась до 0,3 МРП (1298 тенге), а для микроавтобусов и грузовиков до 1 МРП (4325 тенге).

Годом ранее цены были 1180 тенге и 3932 тенге соответственно.

В выходные и праздничные дни цены выше: для легкового авто – 1730 тенге, для микроавтобусов и грузовиков – 6488.

Фото: Instagram/parkburabay

3 января 2026 года отдыхающих просили заранее выехать из Бурабая из-за опасной погоды на трассе до Астаны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Новое заявление по курсу тенге сделал Нацбанк
15:17, Сегодня
15:17, Сегодня
Новое заявление по курсу тенге сделал Нацбанк
Местные жители не будут платить за въезд на территорию нацпарка "Бурабай"
10:26, 05 января 2024
Местные жители не будут платить за въезд на территорию нацпарка "Бурабай"
"Бурабай" начинает работать по новым тарифам
14:04, 21 ноября 2024
14:04, 21 ноября 2024
"Бурабай" начинает работать по новым тарифам
