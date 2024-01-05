Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам

Мошенники не дремлют. Они придумывают новые схемы и способы, чтобы получить доступ к чужим деньгам. Хотя рассылки в Казнете про компенсации уже использовали злоумышленники, казахстанцы продолжают доверять подобной информации, сообщает Zakon.kz.

На этот раз фейковая реклама, обещающая казахстанцам денежную помощь от государства, появилась на страницах в Facebook: якобы всем гражданам положена выплата от 100 тысяч тенге.

Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что под публикацией также размещены фейковые комментарии.

Фото: Stopfake.kz

"Доверять им не стоит. Практически ни один из аккаунтов этих пользователей не имеет длительной истории. Все они как под копирку созданы в апреле 2023 года. Сама же ссылка, прикрепленная к рекламной публикации, ведет на фальшивый сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК", – сказано в сообщении на сайте.

Также отмечено, что там размещена "новость", в которой рассказывается о "проекте компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год". Якобы сумма складывается из ваших трат, стажа работы и покупательной способности за последний год. И делается это для мотивации покупательской и трудовой способности населения.

Мошенники пугают тем, что выплачивать фиксированную выплату будут только до конца 2024 года, поэтому информацию проверить нужно уже сегодня.

Для проверки пользователю предлагается нажать на большую синюю кнопку "Получить компенсацию". Далее потребуется указать личные данные, в том числе ИИН, номер банковской карты и код СVV/CVC.

"Делать это ни в коем случае не нужно. В фейковой новости также дается хороший совет: "Просим граждан доверять информации только из официальных источников". И это действительно работает. На официальном сайте Минтруда подобных новостей о компенсациях каждому казахстанцу нет", – говорится в публикации за 5 января 2024 года.

Официальные государственные порталы и СМИ также ничего не сообщали о компенсациях:

"Распространяемая информация – ложь. Не стоит оставлять конфиденциальную информацию о себе на фальшивых сайтах".

В последний раз казахстанцам "обещали" компенсацию от 100 тыс. тенге и более в декабре 2023 года.