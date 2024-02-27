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ООН обещает казахстанцам "выплаты" в 105 тысяч тенге

Казахстанцам обещают "выплаты" в 105 тысяч тенге от ООН Фото: Zakon.kz
Мошенники продолжают придумывать новые схемы. Теперь казахстанцев пытаются обмануть выплатами от Организации Объединенных Наций. Почему не нужно верить подобным рассылкам, рассказывает Zakon.kz.

В популярной социальной сети ТikTok распространяют видео, в котором женщина рассказывает о помощи ООН казахстанцам.

Якобы выплата в размере 105 тысяч тенге положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту.

По словам автора, ЦОНы замалчивают эту важную информацию для населения.

Представительство ООН в Казахстане решило прояснить ситуацию:

"Указанная в видео информация не соответствует действительности. Данная новость является фейком".

Кроме того, как сказано в сообщении Stopfake.kz, ООН никогда не выдает денежные средства напрямую бенефициарам.

"Вся помощь, предоставляемая Организацией Объединенных Наций, осуществляется через официальные программы и партнерские организации, включая правительственные учреждения и неправительственные организации".Представительстве ООН в Казахстане

Ранее стало известно об аналогичной рассылке о выплатах, но уже от Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Тогда в ведомстве дали понять заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

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Анастасия Московчук
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