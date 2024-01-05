Миннауки Казахстана обратилось к участникам январского ЕНТ

Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 5 января 2024 года, обратилось к участникам январского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Обращение к абитуриентам опубликовали в Telegram-канале ведомства.

"Прием заявлений на январское ЕНТ продлен до 9 января включительно", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim

Министерством науки и высшего образования РК "ведется работа по открытию дополнительных мест в регионах".

"Информация об этом будет опубликована у нас на странице в понедельник (8 января. – Прим. ред.)" Пресс-служба МНВО РК

Также казахстанских абитуриентов попросили "не доверять неофициальным источникам информации" и читать самые актуальные новости только на страницах Миннауки в социальных сетях и на сайте www.testcenter.kz.

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29 декабря 2023 года в Казахстане стартовал прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании. Сообщалось, что он продлится до 6 января 2024 года. Само тестирование пройдет с 18 января по 10 февраля.