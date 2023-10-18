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В Казахстане отменили новшество на ЕНТ-2024

В Казахстане отменили новшество на ЕНТ-2024 Фото: национальный центр тестирования
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что отменили новшество на ЕНТ-2024 по просьбам абитуриентов, сообщает Zakon.kz.

В начале учебного года были объявлены новшества ЕНТ-2024. Одним из них был проект по комбинациям профильных предметов.

"Поступающие на группы образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" должны были сдавать комбинацию "Математика-Информатика"", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, многие абитуриенты, выбравшие своей будущей профессией данные специальности просили оставить комбинацию профильных предметов "Математика-Физика", так как уже начали подготовку по ней.

"Таким образом, мы учли ваши пожелания и решили не вносить данные изменения. Вы можете продолжить свою подготовку к ЕНТ по предметам "Математика-Физика"".Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 

Также он отметил, что в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования были опубликованы список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

Ранее стало известно, что новый вариант подготовки к ЕНТ запустили в Казахстане. 

Анастасия Стативкина
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат
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