Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:47 Фото: Национальный центр тестирования
Сегодня Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратился к участникам январского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Им дали подсказку.

"Друзья! По вашим многочисленным просьбам хотим предоставить информацию о самых популярных комбинациях профильных предметов на январском ЕНТ-2026", – говорится в сообщении, опубликованном 5 января в Telegram-канале НЦТ.

Фото: Telegram/uto92

Уточняется, что для участия в январском тестировании было подано около 187 тыс. заявлений.

"Изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования", – напомнили в НЦТ.

ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. О важных правилах, которые нужно знать участникам январского тестирования, можете прочитать здесь.

Динара Халдарова
