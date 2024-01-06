Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти казахстанских городах

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Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 6 января, в субботу, в Жезказгане, Балхаше, Атырау, а также в Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики предупредили казахстанцев о сильных морозах и снеге, которые ожидаются на большей части страны в выходные дни. Читайте также Депутат из Новой Зеландии стала звездой Интернета В списке Эпштейна числится покончившая с собой казахстанская модель Руслана Коршунова В Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов

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