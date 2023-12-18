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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести казахстанских городах в понедельник

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести казахстанских городах в понедельник Фото: freepik
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 18 декабря, в понедельник, в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в 12 областях страны на 18 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за метели, тумана и гололеда.

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