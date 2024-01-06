На трассах двух областей ввели ограничение из-за непогоды
Фото: ДП Акмолинской области
На 3 участках дорог республиканского значения в 2 областях ввели ограничение на движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.
В Абайский области ограничение действует на одном участке – а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 615-683, уч. гр.Жетысуской обл.-с.Таскескен.
В Жетысуской области – 2 участка
- "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.;
- а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 557-615, уч. г.Ушарал-гр.Абайской обл. – 58 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
По данным "Казавтожола", на текущий час на автодорогах республиканского значения задействованы 391 единица техники и 686 человек.
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