На трассах двух областей ввели ограничение из-за непогоды

Фото: ДП Акмолинской области

На 3 участках дорог республиканского значения в 2 областях ввели ограничение на движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

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