Депутат из Новой Зеландии стала звездой Интернета

На просторах Интернета появилось видео необычного выступления для депутата. Как оказалось, оратором выступила 21-летняя Хана-Равити Майпи-Кларк. Это было ее первое выступление, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из различных СМИ, девушка является представительницей коренного народа маори.

Осенью 2023 года ее избрали в новозеландский парламент. И она является самым молодым депутатом парламента страны за последние 170 лет.

Но популярность она получила лишь в 2024 году после выступления перед коллегами на родном языке.

Хана-Равити Майпи-Кларк исполнила песню "Сверкнула молния, грянул гром и дождь пролился от Коханга до крыши парламента".

Комментаторы неоднозначно отреагировали на нестандартный доклад чиновника. Большинство же просто с юмором отнеслись к перфомансу.

Проникновенно так, а главное – все по делу, ничего лишнего.

Жертвоприношение будет?

А интересно, у мужичка, который справа от нее сидит ракушки на ухе?

Убедительно.

Принятие бюджета критикует.

Класс!

Вижу, что очень животрепещущую тему обсуждают, но хотелось бы вкратце – о чем она?

Копья не хватает.



Брала уроки у Жириновского?

А мне понравилось! Ничего не понятно, но очень интересно!

За пенсионную реформу топит?

Она там потом никого не съела? – оставляют пользователи отзывы под видео.

Стоит отметить, что для Новой Зеландии подобное поведение – в общем-то обыденность.

Митинги они проводят в подобном ключе.



