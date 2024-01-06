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Депутат из Новой Зеландии стала звездой Интернета

Пламенное выступление самого молодого депутата в Новой Зеландии обсуждают в Сети Фото: pxhere
На просторах Интернета появилось видео необычного выступления для депутата. Как оказалось, оратором выступила 21-летняя Хана-Равити Майпи-Кларк. Это было ее первое выступление, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из различных СМИ, девушка является представительницей коренного народа маори.

Осенью 2023 года ее избрали в новозеландский парламент. И она является самым молодым депутатом парламента страны за последние 170 лет.

Но популярность она получила лишь в 2024 году после выступления перед коллегами на родном языке. 

Хана-Равити Майпи-Кларк исполнила песню "Сверкнула молния, грянул гром и дождь пролился от Коханга до крыши парламента".

Комментаторы неоднозначно отреагировали на нестандартный доклад чиновника. Большинство же просто с юмором отнеслись к перфомансу.

  • Проникновенно так, а главное – все по делу, ничего лишнего.
  • Жертвоприношение будет?
  • А интересно, у мужичка, который справа от нее сидит ракушки на ухе?
  • Убедительно.
  • Принятие бюджета критикует.
  • Класс!
  • Вижу, что очень животрепещущую тему обсуждают, но хотелось бы вкратце – о чем она?
  • Копья не хватает.
  • Брала уроки у Жириновского?
  • А мне понравилось! Ничего не понятно, но очень интересно!
  • За пенсионную реформу топит?
  • Она там потом никого не съела? – оставляют пользователи отзывы под видео.

Стоит отметить, что для Новой Зеландии подобное поведение – в общем-то обыденность.

Митинги они проводят в подобном ключе.


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