Депутат из Новой Зеландии стала звездой Интернета
Фото: pxhere
На просторах Интернета появилось видео необычного выступления для депутата. Как оказалось, оратором выступила 21-летняя Хана-Равити Майпи-Кларк. Это было ее первое выступление, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным из различных СМИ, девушка является представительницей коренного народа маори.
Осенью 2023 года ее избрали в новозеландский парламент. И она является самым молодым депутатом парламента страны за последние 170 лет.
Но популярность она получила лишь в 2024 году после выступления перед коллегами на родном языке.
Хана-Равити Майпи-Кларк исполнила песню "Сверкнула молния, грянул гром и дождь пролился от Коханга до крыши парламента".
Комментаторы неоднозначно отреагировали на нестандартный доклад чиновника. Большинство же просто с юмором отнеслись к перфомансу.
- Проникновенно так, а главное – все по делу, ничего лишнего.
- Жертвоприношение будет?
- А интересно, у мужичка, который справа от нее сидит ракушки на ухе?
- Убедительно.
- Принятие бюджета критикует.
- Класс!
- Вижу, что очень животрепещущую тему обсуждают, но хотелось бы вкратце – о чем она?
- Копья не хватает.
- Брала уроки у Жириновского?
- А мне понравилось! Ничего не понятно, но очень интересно!
- За пенсионную реформу топит?
- Она там потом никого не съела? – оставляют пользователи отзывы под видео.
Стоит отметить, что для Новой Зеландии подобное поведение – в общем-то обыденность.
Митинги они проводят в подобном ключе.
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