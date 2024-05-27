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Женщина с коляской на автомойке неожиданно стала звездой Казнета

Женщина с коляской на автомойке неожиданно стала звездой Казнета, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:32 Фото: pixabay
На просторах Казнета появилось видео с женщиной, которая решила отмыть детскую коляску на мойке самообслуживания. Комментаторам понравилась такая идея. В ней они нашли сэкономленные средства и время, сообщает Zakon.kz.

"Так легче, чем дома в ванной?" – спрашивает автор в подписи к видео.

Подписчики единогласно согласились, отметив, что это хорошая идея и поддержали женщину.

  • Также можно и детское кресло помыть.
  • Кому как, главное она за это платит.
  • Я тоже отвожу на мойку, гораздо удобнее, чем в нашей душевой.
  • Мы тоже моем. В квартире ванная небольшая, да и коляску не повернешь. А тут под напором и быстро.
  • Многие так моют, у половины подруг все помыто на автомойках.
  • Вот круто, догадалась же. Респект. В ванной так не отмоешь, однозначно.
  • Классная идея, молодец. Главное что ей удобно, – отмечают пользователи Сети.

Ранее в Казнете распространяли видео с жестоким избиением женщины прямо на дороге. После широкого обсуждения стало известно, что это произошло не в Казахстане, а в Китае.

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