Женщина с коляской на автомойке неожиданно стала звездой Казнета
Фото: pixabay
На просторах Казнета появилось видео с женщиной, которая решила отмыть детскую коляску на мойке самообслуживания. Комментаторам понравилась такая идея. В ней они нашли сэкономленные средства и время, сообщает Zakon.kz.
"Так легче, чем дома в ванной?" – спрашивает автор в подписи к видео.
Подписчики единогласно согласились, отметив, что это хорошая идея и поддержали женщину.
- Также можно и детское кресло помыть.
- Кому как, главное она за это платит.
- Я тоже отвожу на мойку, гораздо удобнее, чем в нашей душевой.
- Мы тоже моем. В квартире ванная небольшая, да и коляску не повернешь. А тут под напором и быстро.
- Многие так моют, у половины подруг все помыто на автомойках.
- Вот круто, догадалась же. Респект. В ванной так не отмоешь, однозначно.
- Классная идея, молодец. Главное что ей удобно, – отмечают пользователи Сети.
Ранее в Казнете распространяли видео с жестоким избиением женщины прямо на дороге. После широкого обсуждения стало известно, что это произошло не в Казахстане, а в Китае.
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