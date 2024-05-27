Женщина с коляской на автомойке неожиданно стала звездой Казнета

Фото: pixabay

На просторах Казнета появилось видео с женщиной, которая решила отмыть детскую коляску на мойке самообслуживания. Комментаторам понравилась такая идея. В ней они нашли сэкономленные средства и время, сообщает Zakon.kz.

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