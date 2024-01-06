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Рождественское богослужение началось в Вознесенском кафедральном соборе Алматы

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz
В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Казахстана начались рождественские богослужения. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В традиции христианской культуры Рождество Христово считается символом обновления, мира, торжества добра и справедливости.


В Казахстане этот праздник уже давно стал поистине интернациональным. Его отмечают все – вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности. Рождество – праздник, богатый древними традициями и обычаями.

Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, — день перед рождением Христа, который принято проводить в молитвах и смирении. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, в которых принимают участие тысячи православных верующих.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В Алматы местом проведения основных торжеств стал недавно отреставрированный Вознесенский кафедральный собор.


Помолиться за близких, поставить свечи и послушать церковные песнопения пришли сотни прихожан.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Перед началом рождественской службы казахстанцев поздравил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Владыка пожелал всем людям на Земле мира и Божией милости, крепкого здоровья и любви в сердцах.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Дорогие братья и сестры, уважаемые жители Благословенного Казахстана! Сегодня к нам пришел великий праздник – Рождество Христово. Целых сорок дней мы готовились к этому торжественному моменту. Рождество Христово для нас – это праздник Божьей любви к людям, священное событие, благословение вселенной. Это праздник милосердия, простирающегося ко всему человечеству. Сегодня мы услышим Святое Евангелие, рассказывающее о пришествии на землю Богомладенца Христа, который открывает нам путь к небесам, приглашая каждого в сердце принять его благодать. Небо снижается на землю, чтобы земля могла подняться к небесам", – сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. 

Праздничная служба в соборе началась в 23:00. Несмотря на столь позднее время, сюда пришло множество алматинцев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Митрополит напомнил, что для всех желающих доступна прямая трансляция ночного Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Она проводится на YouTube канале "Семиречье" с 23:00. 

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как подчеркнул митрополит Александр, главной традицией празднования Рождества Христова являются добрые дела.

"В этот день, наполненный Божьей любовью, миром и благополучием, я желаю каждому человеку, находящемуся на своем жизненном пути, исполнять свою жизнь с верой, надеждой и любовью, с добротой по отношению к ближнему. Пусть Господь благословит наш Благословенный Казахстан, многонациональный и многоконфессиональный, чтобы мир и согласие всегда пребывали среди всех, кто обитает на этой благословенной земле. Пусть Господь хранит всех вас. С праздником!
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

В столице Казахстана в Успенском кафедральном соборе праздничную службу совершает епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии.

Накануне Рождества Митрополит Александр поздравил православных казахстанцев с предстоящим Рождеством, рассказав о том, что Казахстанская Православная Церковь в 2024 году отмечает особую дату – 25-летие образования Астанайской и Алматинской епархии. Также митрополит анонсировал несколько важных мероприятий на 2024 год.

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