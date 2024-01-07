Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК

В Акмолинской и Карагандинской областях ожидается непогода. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения возможно введение ограничения движения для автотранспорта по маршрутам "Астана – Щучинск" и "Астана – Темиртау", сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖола", 7 и 8 января в Акмолинской и Карагандинской областях прогнозируются сильный снегопад и ветер.

"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения сообщаем о возможном введении ограничения движения для автотранспорта по маршрутам "Астана – Щучинск" и "Астана –Темиртау". Убедительная просьба не пренебрегать ухудшением погодных условий и заблаговременно строить свой маршрут передвижения по автомобильным дорогам". "КазАвтоЖол"

Казахстанцам напомнили о работе круглосуточного колл-центра 1403, куда можно обращаться за информацией о состоянии автодорог.

"Стоит отметить, что проведены подготовительные работы, и снегоуборочная техника будет задействована в работе круглосуточно", – добавили в компании.

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" ранее представляла прогноз погоды с 7 по 9 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

