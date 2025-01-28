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События

В двух областях Казахстана закрыли участки автодорог из-за сильного снегопада

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 23:42 Фото: Zakon.kz
Из-за ухудшения погодных условий 28 января 2025 года с 23:00 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодороги Жезказган – Петропавловск, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО НК "ҚазАвтоЖол".

В Акмолинской области перекрыт участок дороги на км 377-440 (от границы Костанайской области до города Державинска).

В Костанайской области ограничения действуют на км 339-377 (от города Аркалыка до границы с Акмолинской областью). 

Движение планируется восстановить 29 января в 08:00, при условии улучшения погодных условий.

Ранее в Астане и 15 областях Казахстана на 29 января объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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